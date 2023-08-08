Первые оценки фильма Gran Turismo: критики разочарованы слабым сценарием и спецэффектами

Во вторник, 8 августа, в Сети появились первые обзоры фильма «Гран Туризмо» — адаптации одноимённой серии гоночных симуляторов PlayStation Studios.

Критики оказались недовольны фильмом: на агрегаторе Metacritic оценка спортивной ленты составила 42 балла на основе 12 рецензий.

Фото: Metacritic

На Rotten Tomatoes фильм получил чуть выше, 61% «свежести», хотя и это вряд ли можно назвать хорошим результатом.

Фото: Rotten Tomatoes

Обозреватель The Guardian Райан Гибли, поставивший Gran Turismo лишь 20 из 100, отмечает низкий уровень динамики и отсутствие большого числа спецэффектов:

Спокойствие побеждает: как только вы увидите кадр с пикированием авто над Ле-Маном, вы увидите всё. Ужасно, но фильм оживает только во время аварии или какого-то намёка на ошибку водителя.

Его коллега Оли Велш из Polygon (32 из 100) также отмечает слабости сюжета, которые уничтожили второстепенных персонажей ленты:

Сценарий фильма превращает большинство персонажей в серую массу, единственная роль которых состоит в том, чтобы проиллюстрировать восхождение главного героя к величию.

Журналисты также обратили внимание на агрессивный маркетинг. Бренды мелькают в кадре и чересчур навязчивы, к тому же не всегда правдоподобны — например, главный герой играет на PlayStation 5, хотя в то время была актуальна PlayStation 3.

В то же время некоторые рецензенты полагают, что фильм придётся по душе фанатам игр Gran Turismo и геймерам в целом. Так об этом пишет IndieWire:

Это не точная адаптация одноимённой видеоигры, но праздник для людей, которые в неё играют. Это благочестивая ода замечательной системе PlayStation и средний палец тем, кто посмеет предположить, что ответы на проблемы геймера так просты.

Другие также отмечают уровень режиссуры и погружение зрителя, однако даже самые оптимистичные обозреватели оценивают Gran Turismo на 70–75 баллов.

Премьера «Гран Туризмо» в кинотеатрах мира состоится 25 августа.