Авторы Baldur's Gate 3 выпустили второй патч после выхода игры
Поделиться
Студия Larian сообщила о выпуске второго патча для Baldur's Gate 3. Разработчики поблагодарили игроков за рекордные показатели онлайна в Steam, а также исправили более 300 различных багов.
По большей части обновление посвящено исправлению различных ошибок пользовательского интерфейса и отображения графических элементов, а также поведения врагов и камеры во время катсцен. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры в Steam.
Разработчики также сообщили, что продолжают интенсивную подготовку к релизу игры на PlayStation 5, который намечен на начало сентября.
Ранее Baldur's Gate 3 возглавила чарты Steam. Кроме того, на выходных в игру Larian одновременно зашли более 800 тыс. человек — релиз вошёл в топ-10 по пиковому онлайну.
Комментарии
- 8 августа 2023
-
20:20
-
19:59
-
19:39
-
19:08
-
18:36
-
18:09
-
17:40
-
17:04
-
16:39
-
16:11
-
15:45
-
15:23
-
14:54
-
14:47
-
14:20
-
13:51
-
13:18
-
12:52
-
12:21
-
11:52
-
11:20
-
10:57
-
10:25
-
10:04
-
09:41
-
09:10
-
08:41
-
08:10
-
00:48
- 7 августа 2023
-
23:15
-
21:05
-
20:46
-
20:22
-
19:51
-
19:24
Партнерский контент