Авторы Baldur's Gate 3 выпустили второй патч после выхода игры

Студия Larian сообщила о выпуске второго патча для Baldur's Gate 3. Разработчики поблагодарили игроков за рекордные показатели онлайна в Steam, а также исправили более 300 различных багов.

По большей части обновление посвящено исправлению различных ошибок пользовательского интерфейса и отображения графических элементов, а также поведения врагов и камеры во время катсцен. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры в Steam.

Разработчики также сообщили, что продолжают интенсивную подготовку к релизу игры на PlayStation 5, который намечен на начало сентября.

Ранее Baldur's Gate 3 возглавила чарты Steam. Кроме того, на выходных в игру Larian одновременно зашли более 800 тыс. человек — релиз вошёл в топ-10 по пиковому онлайну.