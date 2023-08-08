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Авторы Baldur's Gate 3 выпустили второй патч после выхода игры

Авторы Baldur's Gate 3 выпустили второй патч после выхода игры
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Студия Larian сообщила о выпуске второго патча для Baldur's Gate 3. Разработчики поблагодарили игроков за рекордные показатели онлайна в Steam, а также исправили более 300 различных багов.

По большей части обновление посвящено исправлению различных ошибок пользовательского интерфейса и отображения графических элементов, а также поведения врагов и камеры во время катсцен. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры в Steam.

Разработчики также сообщили, что продолжают интенсивную подготовку к релизу игры на PlayStation 5, который намечен на начало сентября.

Ранее Baldur's Gate 3 возглавила чарты Steam. Кроме того, на выходных в игру Larian одновременно зашли более 800 тыс. человек — релиз вошёл в топ-10 по пиковому онлайну.

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