Новые PvE-миссии, режимы и персонажи Иллари — детали нового патча в Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 выпустили трейлер, посвящённый грядущему обновлению перед стартом шестого сезона командного онлайн-шутера.

В ролике показали нового персонажа — саппорта Иллари, которая сможет взлетать в воздух и наносить урон по области, а также лечить союзников с помощью турели.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Overwatch.

Сезон Invasion также введёт в игру три сюжетных PvE-миссии, новый режим «Точка возгорания» и соревновательный формат со списком лидеров.

Ожидается также ряд других обновлений, в том числе новый боевой пропуск с новыми косметическими предметами для разных персонажей.

Список обновлений в сезоне Invasion в Overwatch 2 Фото: Blizzard

Обновление выйдет уже 10 августа. В этот же день Overwatch 2 появится в Steam.