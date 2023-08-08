Новые PvE-миссии, режимы и персонажи Иллари — детали нового патча в Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 выпустили трейлер, посвящённый грядущему обновлению перед стартом шестого сезона командного онлайн-шутера.
В ролике показали нового персонажа — саппорта Иллари, которая сможет взлетать в воздух и наносить урон по области, а также лечить союзников с помощью турели.
Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Overwatch.
Сезон Invasion также введёт в игру три сюжетных PvE-миссии, новый режим «Точка возгорания» и соревновательный формат со списком лидеров.
Ожидается также ряд других обновлений, в том числе новый боевой пропуск с новыми косметическими предметами для разных персонажей.
Список обновлений в сезоне Invasion в Overwatch 2
Фото: Blizzard
Обновление выйдет уже 10 августа. В этот же день Overwatch 2 появится в Steam.
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