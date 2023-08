В Total War: Warhammer 3 вернут перевод на русский язык для новых дополнений

Студия Creative Assembly представила новое дополнение для стратегии Total War: Warhammer 3. Расширение под названием Shadows of Change выйдет уже 31 августа и добавит в игру трёх легендарных лордов, новых юнитов и новые механики в сюжетную кампанию.

Кроме того, разработчики заявили, что возвращают поддержку русского языка в грядущих апдейтах Total War: Warhammer 3. Это значит, что авторы переведут не только Shadows of Change, но и предыдущее расширение — Forge of the Chaos Dwarfs. Оно вышло в апреле и стало первым DLC в серии за многие годы, которое лишилось русской локализации.

Ранее на фоне отсутствия перевода русскоязычные фанаты Total War даже собрали команду для локализации будущих дополнений Warhammer 3.