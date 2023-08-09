Глава Take-Two — о переиздании Red Dead Redemption за $ 50: это выгодное предложение

7 августа Rockstar Games представила переиздание Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch. Незадолго до анонса в Сети ходили слухи о полноценном ремастере для современных платформ, однако вместо этого авторы выпустят обычный порт без улучшения графики, увеличения частоты кадров и мультиплеера по цене в $ 50.
Глава издательства Take-Two Штраус Зельник прокомментировал анонс порта, упомянув в том числе входящее в порт дополнение Undead Nightmare. Журналисты IGN предположили, что во многом из-за него цена порта на Switch и PS4 составит $ 50 вместо $ 30 на консолях позапрошлого поколения. Топ-менеджер не дал прямого ответа на вопрос, отметив лишь, что цену он считает «верной с коммерческой точки зрения».
Это лишь та стоимость, которую мы считаем верной с коммерческой точки зрения. Undead Nightmare была отличной самостоятельной игрой. Так что нам кажется, что это отличный сборник и определённо выгодное предложение для потребителей.
Зельник также заявил, что политика Take-Two по выпуску ремастеров и ремейков целиком и полностью зависит от разработчиков. Интересно, что ещё в 2021 году топ-менеджер делал ставку на качественные переиздания со множеством улучшений, а не на «обычные порты» старых игр.
Переиздание Red Dead Redemption выйдет 17 августа на Switch и PS4 — игра также будет доступна на PS5 через технологию обратной совместимости. Проект впервые будет переведён на русский язык.
- 9 августа 2023
-
09:53
-
09:24
-
08:51
-
08:23
-
03:19
- 8 августа 2023
-
21:08
-
20:43
-
20:20
-
19:59
-
19:39
-
19:08
-
18:36
-
18:09
-
17:40
-
17:04
-
16:39
-
16:11
-
15:45
-
15:23
-
14:54
-
14:47
-
14:20
-
13:51
-
13:18
-
12:52
-
12:21
-
11:52
-
11:20
-
10:57
-
10:25
-
10:04
-
09:41
-
09:10
-
08:41
-
08:10