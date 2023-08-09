Глава Take-Two — о переиздании Red Dead Redemption за $ 50: это выгодное предложение

7 августа Rockstar Games представила переиздание Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch. Незадолго до анонса в Сети ходили слухи о полноценном ремастере для современных платформ, однако вместо этого авторы выпустят обычный порт без улучшения графики, увеличения частоты кадров и мультиплеера по цене в $ 50.

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник прокомментировал анонс порта, упомянув в том числе входящее в порт дополнение Undead Nightmare. Журналисты IGN предположили, что во многом из-за него цена порта на Switch и PS4 составит $ 50 вместо $ 30 на консолях позапрошлого поколения. Топ-менеджер не дал прямого ответа на вопрос, отметив лишь, что цену он считает «верной с коммерческой точки зрения».

Это лишь та стоимость, которую мы считаем верной с коммерческой точки зрения. Undead Nightmare была отличной самостоятельной игрой. Так что нам кажется, что это отличный сборник и определённо выгодное предложение для потребителей.

Зельник также заявил, что политика Take-Two по выпуску ремастеров и ремейков целиком и полностью зависит от разработчиков. Интересно, что ещё в 2021 году топ-менеджер делал ставку на качественные переиздания со множеством улучшений, а не на «обычные порты» старых игр.

Переиздание Red Dead Redemption выйдет 17 августа на Switch и PS4 — игра также будет доступна на PS5 через технологию обратной совместимости. Проект впервые будет переведён на русский язык.