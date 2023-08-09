Съёмки «Соника в кино 3» возобновят в сентябре — без участия актёров

Как сообщает издание Screen Daily, киностудия Paramount Pictures планирует возобновить съёмки «Соника в кино 3» уже в сентябре. Авторы будут снимать сцены без участия актёров — до тех пор, пока в Голливуде не закончатся забастовки артистов и сценаристов.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Премьера «Соника в кино 3» всё ещё намечена на 20 декабря 2024 года. Однако если забастовка актёров продлится дольше нескольких месяцев, то Paramount придётся отложить выход фильма на неопределённый срок.