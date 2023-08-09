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Режиссёр «Барби» Грета Гервиг: надеюсь, это старт новой киновселенной

Режиссёр «Барби» Грета Гервиг: надеюсь, это старт новой киновселенной
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Режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг заявила, что хотела бы вернуться в Барбиленд. Постановщица надеется, что невероятный успех её картины приведёт к тому, что в ближайшие годы по вселенной знаменитой куклы выйдет множество новых фильмов.

Надеюсь, что это старт вселенной фильмов по «Барби». В ней столько юмора и радости, а её мир так прекрасен. Я хочу вернуться в Барбиленд.

При этом сама Гервиг не планирует возвращаться в режиссёрское кресло будущих фильмов по франшизе. В ближайшие годы постановщица займётся новыми фильмами по фэнтезийной вселенной «Хроники Нарнии». Так что если Warner Bros. действительно запустит киновселенную пластиковых кукол, то за неё будет отвечать уже другой человек.

Тем временем сборы «Барби» скоро превысят отметку в $ 1,1 млрд. Это второй самый кассовый фильм года — впереди только «Братья Супер Марио».

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