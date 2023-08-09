«Барби» оказалась популярнее «Оппенгеймера» у российских пиратов

Фильм «Барби» добрался до российских зрителей через торренты в виде экранных копий и обогнал по популярности «Оппенгеймер». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дистрибутора данных Peer Trace.
Так, пиковое число загрузок и раздач картины Герты Гервик в конце июля составило 8 тыс., в то время как у фильма Кристофера Нолана этот показатель был равен 4 тыс. К началу августа интерес к обоим фильмам постепенно начал снижаться. Интересно, что первую неделю после мировой премьеры большей популярностью в России пользовался «Оппенгеймер», затем лидерство перехватила «Барби».
Как рассказал «Ъ» собеседник на медиарынке, «экранки» пользуются большим успехом только в первые две недели после премьеры, когда зритель отчаянно ищет контент. Потом ажиотаж начинает спадать до времени выхода цифровой копии. После этого показатели по скачиваниям вновь заметно увеличиваются.
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