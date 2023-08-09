Онлайн-кинотеатрами в России пользуются 36,7 млн человек

Издание TMT Channel опубликовало данные отчета ИАА TelecomDaily, посвящённого российскому рынку онлайн-кинотеатров во втором квартале 2023 года. Это первое в РФ масштабное исследование по методике, согласованной с участниками рынка.

Так, общее число пользователей российских онлайн-кинотеатров составляет 36,7 млн человек, это четверть населения страны. Лидером по числу пользователей остаётся «Кинопоиск» — им пользуются 9,1 млн человек. Второе и третье место по количеству пользователей занимают «Иви» (7,2 млн) и Okko (5 млн). Интересно, что трое лидеров контролируют 60% рынка.

Фото: TelecomDaily

При исследовании также было опрошено около 10 тыс. зрителей онлайн-кинотеатров. Главным критерием при выборе сервиса зрители назвали хорошее качество изображения и звука — этот ответ выбрали 52,6% опрошенных. Другие важные факторы — доступная стоимость подписки (50,1%), а также минимум или полное отсутствие рекламы (46,2%). Меньше всего пользователей волнует большой пакет ТВ-каналов (18,2%), доступ к сервису на всех устройствах (20,7%) и эксклюзивный контент платформы (28,1%).