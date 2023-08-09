NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Baldur's Gate 3

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт под версией 536.99. Апдейт в первую очередь «обеспечивает наилучший игровой опыт» в Baldur's Gate 3, подразумевая в том числе улучшение работы технологии DLSS 2. Скачать драйвер можно на официальном сайте компании.

Вместе с улучшением производительности разработчики также исправили баги в других играх. Так, в Control ролики теперь воспроизводятся корректно и без разрывов, а ремейк Dead Space отныне больше не вылетает на рабочий стол из-за проблем с совместимостью.

Тем временем разработчики Baldur's Gate 3 также не сидят сложа руки. 8 августа авторы выпустили уже второй хотфикс, который исправил около 300 различных багов. Команда продолжает работать над апдейтами ролевой игры, которая уже стала одним из главных релизов года.