Вышел первый трейлер «Крецула» — фильма о российском дзюдоисте Олеге Крецуле

Wink выпустил первый трейлер фильма «Крецул», основанного на реальных событиях из жизни дзюдоиста Олега Крецула.
Видео доступно на YouTube-канале Wink Russia. Права на видео принадлежат Wink.
Лента расскажет историю вице-чемпиона Европы и участника Олимпиады в Атланте Олега Крецула, который теряет свою жену и лишается зрения после страшной аварии. В этот момент ему на помощь приходит друг детства Виталий, который становится его тренером. Впоследствии Олег Крецул станет чемпионом летних Паралимпийских игр 2008 года по дзюдо среди слабовидящих.
Главные роли в фильме исполнили Никита Волков («Трудные подростки») и Сергей Волков («Регби»). Премьера «Крецула» состоится на фестивале «Короче», который пройдёт с 15 по 20 августа в Калининграде.
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Фото: Wink
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