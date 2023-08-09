Гай Ричи ответил на иск из-за фильма «Джентльмены» — от него требуют $ 250 тыс.

В середине апреля стало известно, что на известного британского режиссёра Гая Ричи подали в суд. Это сделал актёр и сценарист Микки Де Хара, который утверждает, что Ричи без разрешения использовал его работу для фильма «Джентльмены», вышедшего в 2019 году.
Спустя четыре месяца постановщик ответил на иск своего бывшего друга. Как заявил Ричи, в фильме действительно есть некоторые совпадения со сценарием Де Хары, однако прямого заимствования образов и сюжетных ходов в фильме нет. Режиссёр отметил, что оплатил работу сценариста ещё в 2006 году, однако позже разочаровался в самой идее ленты, посчитав, что «эра фильмов о гангстерах закончилась».
Высокий суд Лондона тем временем дал обеим сторонам конфликта дополнительное время для переговоров и урегулирования иска в досудебном порядке.
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