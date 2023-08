Baldur’s Gate 3 — самая высокооценённая ААА-игра на Metacritic в 2023 году

Со дня выхода Baldur’s Gate 3 не прошло и недели, однако пользовательская оценка игры на Metacritic уже достигла 9,3 балла. Теперь это самая высокооценённая ААА-игра на агрегаторе в 2023 году.

Если брать в расчёт все игры, то Baldur’s Gate 3 немного уступает только Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key от Koei Tecmo — её рейтинг от пользователей составляет 9,4 балла. На данный момент у игры от Larian почти 2 тыс. оценок и число только увеличивается.

Фото: Metacritic

8 августа разработчики Baldur’s Gate 3 выпустили уже второй хотфикс, который исправил около 300 различных багов. Команда и дальше продолжит работать над апдейтами ролевой игры.

Baldur's Gate 3 пока доступна только на PC, а до PS5 доберётся 6 сентября.