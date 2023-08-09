Baldur’s Gate 3 — самая высокооценённая ААА-игра на Metacritic в 2023 году
Поделиться
Со дня выхода Baldur’s Gate 3 не прошло и недели, однако пользовательская оценка игры на Metacritic уже достигла 9,3 балла. Теперь это самая высокооценённая ААА-игра на агрегаторе в 2023 году.
Если брать в расчёт все игры, то Baldur’s Gate 3 немного уступает только Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key от Koei Tecmo — её рейтинг от пользователей составляет 9,4 балла. На данный момент у игры от Larian почти 2 тыс. оценок и число только увеличивается.
Фото: Metacritic
8 августа разработчики Baldur’s Gate 3 выпустили уже второй хотфикс, который исправил около 300 различных багов. Команда и дальше продолжит работать над апдейтами ролевой игры.
Baldur's Gate 3 пока доступна только на PC, а до PS5 доберётся 6 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2023
-
15:51
-
15:21
-
15:02
-
15:00
-
13:54
-
13:22
-
13:05
-
12:53
-
12:22
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:51
-
08:23
-
03:19
- 8 августа 2023
-
21:08
-
20:43
-
20:20
-
19:59
-
19:39
-
19:08
-
18:36
-
18:09
-
17:40
-
17:04
-
16:39
-
16:11
-
15:45
-
15:23
-
14:54
-
14:47
-
14:20
Партнерский контент