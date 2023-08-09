В Assassin's Creed Mirage всё же будут бандлы с косметикой за реальные деньги
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Во время анонса Assassin’s Creed Mirage в Ubisoft заявляли, что это будет настоящее возвращение серии к истокам. Речь шла не только о механиках первых частей франшизы, но и об отсутствии какой-либо внутриигровой монетизации. Однако чуть позже рейтинговые агентства сообщили, что в проекте всё же будут предметы за реальные деньги.
Спустя несколько дней Ubisoft подтвердила, что в Mirage будет монетизация посредством бандлов с косметикой, однако распространяется она исключительно в магазинах PS Store, Xbox Store и Epic Games Store. Магазина внутри игры не будет. Никакой другой рекламы и подписок в самой игре также не появится.
Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на ПК и консолях. В проекте будут официальные русские субтитры.
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