Сына создателя Baldur's Gate 3 засыпали картинками с медведем из игры

Перед релизом Baldur's Gate 3 разработчики выпустили геймплейный ролик, в котором показали романтическую сцену с друидом в образе медведя. Кадры с ним моментально разлетелись на мемы и стали вирусными среди геймеров.
Сцена стала настолько популярной, что коснулась даже семьи основателя Larian Свена Винке. Руководитель студии рассказал, что в какой-то момент к нему пришёл его 17-летний сын и спросил, почему множество людей присылают ему картинки с медведем.
Ко мне приходит сын и говорит: «Папа, люди со всего мира шлют мне картинки медведей». Я не был к такому готов и услышал, как он говорил звонившим людям: «Да, я ЗНАЮ!»
По словам Винке, он всё равно считает, что решение показать именно эту сцену было правильным. Геймдизайнер заявил, что с её помощью геймеры должны были понять, насколько романтические отношения в игре будут глубокой системой.
С одной стороны, нам хотелось показать сцену, о которой будут говорить, а с другой — нужно было показать, что у нас кинематографичная игра с глубокими персонажами. Очевидно, что медведь — это друид и у него есть своя некая предыстория.
Baldur's Gate 3 пока доступна только на PC, а до PS5 доберётся 6 сентября.
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