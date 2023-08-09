Прокачка игроков и множество изменений: детали режима Ultimate Team в EA Sports FC 24

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 24. В видео авторы поделились первыми деталями режима Ultimate Team и рассказали о главных нововведениях игрового процесса по сравнению с прошлыми частями серии. Выбрали самые главное из ролика.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.
Эволюция
Как и было обещано ранее, игроки впервые смогут улучшать характеристики своих любимых футболистов в Ultimate Team. Для этого нужно будет проходить специальные задания: например, забить несколько голов или отдать пару голевых передач.
После этого игрок получит улучшение некоторых характеристик и повысит свой общий рейтинг.
Задания на улучшения характеристик в EA Sports FC 24
Фото: EA Sports
Женский футбол
Авторы рассказали о взаимодействии футболистов и футболисток. Как и предполагалось, женщины влияют на сыгранность команды так же, как и мужчины. Например, игрок из «Челси» будет полностью сыгран со спортсменкой из той же команды — таким образом, пользователям будет проще создавать смешанные составы.
Состав из мужчин и женщин в EA Sports FC 24
Фото: EA Sports
Игровые стили
В Electronic Arts считают, что новая система перков — игровые стили — серьёзно разнообразит Ultimate Team. Благодаря им футболисты будут сильно отличаться друг от друга не только внешностью и телосложением, но и специальными умениями.
Меню игровых стилей в EA Sports FC 24
Фото: EA Sports
Кроме того, в EA Sports FC 24:
- переработают сыгранность кумиров — теперь они будут давать 1/3 общей сыгранности в любом составе;
- переделают общую систему заданий, чтобы она стала более сфокусированной и понятной игрокам. Кстати, все полученные награды за задания можно будет получить нажатием одной кнопки;
- улучшат навигацию между разделами: попасть из меню состава на трансферный рынок можно будет одним нажатием;
- удалят карточки смены позиции: теперь игроки с второстепенными позициями автоматически меняют позицию в схеме без применения дополнительных модификаторов;
- изменят систему выхода футболистов из наборов: если в паке сразу два игрока с высоким рейтингом, то они оба появятся во время его открытия.
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
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