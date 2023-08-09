Прокачка игроков и множество изменений: детали режима Ultimate Team в EA Sports FC 24

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 24. В видео авторы поделились первыми деталями режима Ultimate Team и рассказали о главных нововведениях игрового процесса по сравнению с прошлыми частями серии. Выбрали самые главное из ролика.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Эволюция

Как и было обещано ранее, игроки впервые смогут улучшать характеристики своих любимых футболистов в Ultimate Team. Для этого нужно будет проходить специальные задания: например, забить несколько голов или отдать пару голевых передач.

После этого игрок получит улучшение некоторых характеристик и повысит свой общий рейтинг.

Задания на улучшения характеристик в EA Sports FC 24 Фото: EA Sports

Женский футбол

Авторы рассказали о взаимодействии футболистов и футболисток. Как и предполагалось, женщины влияют на сыгранность команды так же, как и мужчины. Например, игрок из «Челси» будет полностью сыгран со спортсменкой из той же команды — таким образом, пользователям будет проще создавать смешанные составы.

Состав из мужчин и женщин в EA Sports FC 24 Фото: EA Sports

Игровые стили

В Electronic Arts считают, что новая система перков — игровые стили — серьёзно разнообразит Ultimate Team. Благодаря им футболисты будут сильно отличаться друг от друга не только внешностью и телосложением, но и специальными умениями.

Меню игровых стилей в EA Sports FC 24 Фото: EA Sports

Кроме того, в EA Sports FC 24:

переработают сыгранность кумиров — теперь они будут давать 1/3 общей сыгранности в любом составе;

— теперь они будут давать 1/3 общей сыгранности в любом составе; переделают общую систему заданий , чтобы она стала более сфокусированной и понятной игрокам. Кстати, все полученные награды за задания можно будет получить нажатием одной кнопки;

, чтобы она стала более сфокусированной и понятной игрокам. Кстати, все полученные награды за задания можно будет получить нажатием одной кнопки; улучшат навигацию между разделами : попасть из меню состава на трансферный рынок можно будет одним нажатием;

: попасть из меню состава на трансферный рынок можно будет одним нажатием; удалят карточки смены позиции : теперь игроки с второстепенными позициями автоматически меняют позицию в схеме без применения дополнительных модификаторов;

: теперь игроки с второстепенными позициями автоматически меняют позицию в схеме без применения дополнительных модификаторов; изменят систему выхода футболистов из наборов: если в паке сразу два игрока с высоким рейтингом, то они оба появятся во время его открытия.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.