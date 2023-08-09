Перестрелка с полицией и применение термита — новый геймплей Payday 3 из беты

Недавно завершилось закрытое бета-тестирование кооперативного шутера Payday 3. Если вы не смогли лично опробовать тайтл, то можете посмотреть геймплей, опубликованный журналистами издания IGN.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

В рамках тестирования геймерам была доступна только одна карта с ограблением банка. В начале ролика игроки пытаются действовать скрытно, однако потом их обнаруживают, и приходится менять тактику на ходу.

Затем грабители устанавливают заряды термита и отбиваются от волн противников. К счастью для злоумышленников, им удаётся провернуть дело и успешно завершить миссию.

Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.