Макаров вернулся — первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3
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Сегодня, 9 августа, издательство Activision опубликовало первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 — его посвятили Владимиру Макарову. Персонаж выступает главным антагонистом оригинальной серии Modern Warfare.
В ролике показали кадры с участием живых актёров, немного геймплея, крепость ГУЛаг и её заключённых. Также видео даёт возможность детальнее рассмотреть обновлённую внешность Макарова.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Полноценно разработчики анонсируют следующую часть серии 17 августа в Warzone с помощью специального события. Тогда Activision и раскроет остальные детали.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 должен состояться на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.
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