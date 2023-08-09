Макаров вернулся — первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3

Сегодня, 9 августа, издательство Activision опубликовало первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 — его посвятили Владимиру Макарову. Персонаж выступает главным антагонистом оригинальной серии Modern Warfare.

В ролике показали кадры с участием живых актёров, немного геймплея, крепость ГУЛаг и её заключённых. Также видео даёт возможность детальнее рассмотреть обновлённую внешность Макарова.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Полноценно разработчики анонсируют следующую часть серии 17 августа в Warzone с помощью специального события. Тогда Activision и раскроет остальные детали.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 должен состояться на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.