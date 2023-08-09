Вышел первый трейлер «Цикад» — сериала от создателей «Нулевого пациента»

«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер сериала «Цикады». Производством шоу занимаются создатели «Нулевого пациента».
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Лунапарк».
Сюжет «Цикад» повествует о группе молодых людей из Москвы, жизнь которых меняется после знакомства с парнем по имени Антон. В один день герои устраивают праздник по случаю школьного выпускного, который оборачивается «страшной трагедией» — разобраться в случившемся попытаются родители школьников и следователь.
Продюсерами шоу выступили Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев и Дмитрий Нелидов. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин.
Главные роли в «Цикадах» исполнили Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Катя Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий и другие актёры.
Дата выхода сериала в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» пока не раскрывается. Первые эпизоды «Цикад» покажут посетителям фестиваля «Новый сезон», который пройдёт на сочинском курорте «Роза Хутор» с 7 по 12 сентября 2023 года.
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