Вышел первый трейлер «Цикад» — сериала от создателей «Нулевого пациента»

«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер сериала «Цикады». Производством шоу занимаются создатели «Нулевого пациента».

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Лунапарк».

Сюжет «Цикад» повествует о группе молодых людей из Москвы, жизнь которых меняется после знакомства с парнем по имени Антон. В один день герои устраивают праздник по случаю школьного выпускного, который оборачивается «страшной трагедией» — разобраться в случившемся попытаются родители школьников и следователь.

Продюсерами шоу выступили Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев и Дмитрий Нелидов. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин.

Главные роли в «Цикадах» исполнили Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Катя Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий и другие актёры.

Дата выхода сериала в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» пока не раскрывается. Первые эпизоды «Цикад» покажут посетителям фестиваля «Новый сезон», который пройдёт на сочинском курорте «Роза Хутор» с 7 по 12 сентября 2023 года.