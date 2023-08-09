Обложку мобильной EA Sports FC украсит Винисиус Жуниор

Сегодня, 9 августа, полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объявил у себя на странице в социальной сети, что станет главным лицом мобильной EA Sports FC. По словам футболиста, он горд быть на обложке игры.

Фото: Соцсети Винисиуса Жуниора

В июле стало известно, что вместе с новым брендом разработчики решили изменить и главного футболиста на обложке основной версии EA Sports FC 24 — теперь им стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Для Ulimate-издания дизайнеры подобрали мультиобложку с компьютерными образами сразу нескольких футболистов и футболисток из игры. Правда, геймеры раскритиковали её за некачественные лица спортсменов, странные гримасы и некоторую неестественность изображения.

EA Sports FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 22-го числа.