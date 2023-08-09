Обложку мобильной EA Sports FC украсит Винисиус Жуниор

Сегодня, 9 августа, полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объявил у себя на странице в социальной сети, что станет главным лицом мобильной EA Sports FC. По словам футболиста, он горд быть на обложке игры.
Фото: Соцсети Винисиуса Жуниора
В июле стало известно, что вместе с новым брендом разработчики решили изменить и главного футболиста на обложке основной версии EA Sports FC 24 — теперь им стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Для Ulimate-издания дизайнеры подобрали мультиобложку с компьютерными образами сразу нескольких футболистов и футболисток из игры. Правда, геймеры раскритиковали её за некачественные лица спортсменов, странные гримасы и некоторую неестественность изображения.
EA Sports FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут приступить к игре уже 22-го числа.
- 9 августа 2023
-
18:59
-
18:44
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:12
-
16:54
-
16:36
-
16:16
-
15:51
-
15:21
-
15:02
-
15:00
-
13:54
-
13:22
-
13:05
-
12:53
-
12:22
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:51
-
08:23
-
03:19
- 8 августа 2023
-
21:08
-
20:43
-
20:20
-
19:59
-
19:39
-
19:08
-
18:36