Галь Гадот вдохновлялась трюками Тома Круза во время съёмок «Каменного сердца»
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Недавно Галь Гадот исполнила главную роль в шпионском триллере «Каменное сердце». По случаю скорой премьеры фильма актриса дала интервью изданию ComicBook.
В ходе разговора Галь Гадот призналась, что при подготовке к съёмкам вдохновлялась акробатическими трюками Тома Круза.
Том Круз — единорог в этом жанре. Я не думаю, что есть кто-то похожий на него. Он для меня — большой источник вдохновения. И я всегда буду стараться выходить за пределы своих возможностей.
Согласно сюжету «Каменного сердца», Галь Гадот играла роль неопытного технического специалиста Рэйчел Стоун в подразделении МИ-6, возглавляемом ведущим агентом Паркером (Джейми Дорнан). Также героиня актрисы работает на тайную организацию под названием Хартия, которая занимается предотвращением глобальных конфликтов.
Мировая премьера «Каменного сердца» состоится 11 августа. В российском прокате фильм не выйдет.
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