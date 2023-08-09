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Галь Гадот вдохновлялась трюками Тома Круза во время съёмок «Каменного сердца»

Галь Гадот вдохновлялась трюками Тома Круза во время съёмок «Каменного сердца»
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Недавно Галь Гадот исполнила главную роль в шпионском триллере «Каменное сердце». По случаю скорой премьеры фильма актриса дала интервью изданию ComicBook.

В ходе разговора Галь Гадот призналась, что при подготовке к съёмкам вдохновлялась акробатическими трюками Тома Круза.

Том Круз — единорог в этом жанре. Я не думаю, что есть кто-то похожий на него. Он для меня — большой источник вдохновения. И я всегда буду стараться выходить за пределы своих возможностей.

Согласно сюжету «Каменного сердца», Галь Гадот играла роль неопытного технического специалиста Рэйчел Стоун в подразделении МИ-6, возглавляемом ведущим агентом Паркером (Джейми Дорнан). Также героиня актрисы работает на тайную организацию под названием Хартия, которая занимается предотвращением глобальных конфликтов.

Мировая премьера «Каменного сердца» состоится 11 августа. В российском прокате фильм не выйдет.

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