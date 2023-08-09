Продажи PS5 почти превысили 42 млн консолей по всему миру

Сегодня, 9 августа, компания Sony опубликовала новый финансовый отчёт. В документе японский технологический гигант поделился своими успехами за первый квартал 2023 финансового года, закончившегося 30 июня.
Из него стало известно, что отгрузки PS5 достигли отметки в 41,7 млн консолей, то есть за квартал прибавилось 3,3 млн устройств. Для сравнения, в конце июня Microsoft отчиталась о 21 млн проданных Xbox Series — консоли Sony продаются примерно в два раза лучше.
Чистая выручка игрового подразделения Sony составила $ 4,91 млрд, что на 28% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль снизилась с $ 370 млн до $ 313,3 млн.
За квартал компания продала 56,5 млн копий игр для PS5 и PS4, что на 9,3 млн больше, чем за аналогичный период прошлого финансового года. Причём порядка 6,6 млн копий приходится на эксклюзивы.
Месячная аудитория PlayStation Network составила 108 млн человек, что на 5 млн больше, чем в прошлом году. За весь год Sony планирует отгрузить 25 млн PS5.
Ожидается, что PS5 Pro появится на рынке в ноябре 2024 года.
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