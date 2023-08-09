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Сидни Суини исполнит роль Женщины-паука в фильме «Мадам Паутина»

Сидни Суини исполнит роль Женщины-паука в фильме «Мадам Паутина»
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Журналисты издания Variety опубликовали интервью и горячие снимки с фотосессии Сидни Суини («Эйфория», «Сплошной отстой!»). В ходе разговора актриса раскрыла, что исполнит роль Джулии Карпентер (одна из вариаций Женщины-паука) в фильме «Мадам Паутина».

По словам Суини, она просто «сходила с ума», когда её утвердили на роль. Также актриса заявила, что картина будет отличаться от того, что люди ожидают от фильма о супергероях.

Я пошла в магазин комиксов и купила все выпуски, в которых упоминается мой персонаж.

Детали сюжета пока не раскрываются. Если опираться на комиксы и мультсериалы, то Мадам Паутина обладает навыками чтения мыслей, телепортации и другими способностями. Режиссёром картины выступит С. Дж. Кларксон, а сценарий напишут Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс.

Мировая премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля 2024 года.

Снимки с фотосессии:

Фото: Variety

Фото: Variety

Фото: Variety

Фото: Variety

Фото: Variety

Комментарии
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