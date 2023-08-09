Съёмки сиквела «Каратэ-пацана» начнутся в сентябре

На сайте организации Film & Television Industry Alliance появилась информация, что съёмки продолжения фильма «Каратэ-пацан» начнутся в сентябре. Также в списке актёров упоминается Джеки Чан — в мае информацию о его возвращении также озвучили источники издания DiscussingFilm.

Columbia Pictures пока официально не раскрывает участие Джеки Чана в картине. Также неизвестно, вернётся ли к своей роли Джейден Смит, сын Уилла Смита.

Сюжет второй части продолжит события оригинала и расскажет об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.

Режиссёром второй части выступит Джонатан Энтвистл, известный работой над сериалами «Мне это не нравится» и «Конец грёбаного мира».

Премьера картины запланирована на 13 декабря 2024 года.