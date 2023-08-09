В титрах Baldur's Gate 3 указаны не все переводчики — Larian обещает срочно это исправить

Сегодня, 9 августа, один из переводчиков Baldur's Gate 3 пожаловался в «Твиттере», что в титрах игры не указаны многие локализаторы. По его словам, студия Altagram, которая отвечала за адаптацию игры на некоторые языки, перечислила только руководителей и ведущих специалистов компании.
Фото: MittoVac
Из-за этого в титрах не появились имена людей, которые работали над переводом Baldur's Gate 3 в течение последних трёх лет. На ситуацию отреагировал издательский директор Larian Майкл Даус.
Представитель студии заявил, что Altagram действительно не предоставила полный список сотрудников. Разработчики Baldur's Gate 3 потребовали у подрядчика отправить им в ближайшее время весь перечень локализаторов.
Larian рассчитывает обновить титры уже в третьем хотфиксе для игры. Дата его выхода и список изменений пока не раскрываются.
Baldur's Gate 3 пока доступна только на PC, а до PS5 доберётся 6 сентября.
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