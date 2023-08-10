В Тюмени начали показывать экранную копию «Барби» в плохом качестве

В начале августа кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema запустил показы фильма «Барби». Речь идёт об экранной копии картины в плохом качестве с голосовой рекламой букмекерской конторы.
В Gorkiy Cinema подтвердили, что начали показывать экранную копию фильма и заявили, что получили её неким «пиратским» способом. Представитель кинотеатра также отметил, что в грядущих показах уберут все «водные знаки».
Мы же просто хотим в наших таких суровых реалиях кино показывать — дать доступ к каким-то развлечениям. Здесь есть, конечно, свои нюансы технические. Я сам киновед и понимаю реакции других людей, которые говорят, что это незаконно и нечестно по отношению к правообладателям. Но для простых людей, которые хотят провести вечер, это вполне нормальная альтернатива [в условиях] отсутствующих больших картин в кинопрокате.
Стоимость билетов на экранную копию «Барби» в Gorkiy Cinema начинается от 300 рублей. Организаторы запланировали уже как минимум несколько сеансов, билеты на которые уже полностью раскупили.
Фильм «Барби» вышел в мировом прокате 21 июля, однако до России так и не добрался из-за ухода киностудии Warner Bros. с рынка страны. Сборы ленты тем временем приближаются к $ 1,1 млрд.
Фотографии с показа «Барби»
Фото: Gorkiy Cinema
Фото: Gorkiy Cinema
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