В FIFA 23 добавили футболистку в хиджабе Нухайлу Бензину

30 июля защитница женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой футболисткой в хиджабе, которая сыграла на чемпионате мира. Она вышла на поле с первых минут матча 2-го тура группового этапа с национальной командой Южной Кореи. Впоследствии её команда добралась до 1/8 финала, где уступила сборной Франции со счётом 0:4.

В начале августа Electronic Arts выпустила небольшое обновление для FIFA 23, в котором обновила игровую модель Бензины. Разработчики добавили ей тот самый хиджаб — сыграть за неё и её сборную Марокко можно в отдельном режиме, посвящённом женскому чемпионату мира по футболу — 2023.

Это первое крупное для женского футбола в серии FIFA со времён FIFA 16, когда во франшизе появились женские команды. В грядущей EA Sports FC 24 разработчики впервые в истории позволят создавать смешанные составы своей мечты, в которые можно будет включать как футболистов, так и футболисток.