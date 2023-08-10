Глава DIsney признал провал «Индианы Джонса 5» и «Особняка с привидениями»

Последние несколько месяцев стали непростым испытанием для Disney. Компания выпустила два фильма — «Индиану Джонса 5» и «Особняк с привидениями» — оба с треском провалились в прокате и получили неоднозначные отзывы от зрителей.

Во время квартального отчёта глава Disney Боб Айгер признал, что сейчас киноподразделение переживает не лучшие времена, однако совсем недавно компания выпустила большие хиты — «Стражи Галактики 3» и «Аватар 2». Топ-менеджер в очередной раз заявил, что Disney сосредоточится на качестве своих будущих фильмов, а к неудачам своих франшиз корпорация «не относится легкомысленно».

Показатели некоторых из наших последних фильмов нас разочаровали, и мы не относимся к этому легкомысленно. Как и следовало ожидать, сейчас мы сосредоточены на улучшении качества и увеличении сборов наших фильмов. Я лично занимаюсь этим вопросом и планирую уделять этому больше своего времени и внимания.

Этой осенью Disney выпустит мультфильм «Заветное желание» и «Капитан Марвел 2» («Марвелы»). Кроме того, компания скоро выпустит два сериала: «Асока» с Розарио Доусон и второй сезон «Локи».