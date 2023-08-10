Авторы Starfield ответят на вопросы игроков — поучаствовать могут все желающие

Студия Bethesda объявила, что 16 августа 2023 года в 20:00 мск дизайн-директор Starfield Эмиль Пальяруло и ведущий дизайнер квестов Уилл Шен ответят на самые интересные вопросы фанатов. Авторы проведут ответы на вопросы игроков в официальном DIscord-сервере игры.
Все желающие поучаствовать в ивенте должны зарегистрироваться на сайте Bethesda и присоединиться к Discord-серверу Starfield. После этого пользователям откроется доступ к каналу Constellation-questions, где можно будет задать свой вопрос разработчикам.
Авторы будут собирать вопросы от игроков вплоть до 11 августа, а уже 16-го числа они опубликуют ответы. В студии отметили, что смогут выбрать только некоторые вопросы, потому что их наверняка будет очень много.
Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.
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