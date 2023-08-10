Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет с русской озвучкой
Поделиться
9 августа Activision выпустила первый сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 — третьей части перезапущенной подсерии шутеров. Вместе с этим издательство открыло страницу игры в Steam — на ней указано, что проект получит полную русскую локализацию с озвучкой и субтитрами.
Фото: Steam
Таким образом, Activision продолжает переводить и озвучивать свои проекты на русский язык: ранее локализацию также получили Overwatch 2 и Diablo 4.
Все детали следующей части серии авторы раскроют 17 августа в Warzone с помощью специального события. В этот же день разработчики обещают сообщить множество новых деталей шутера.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 должен состояться на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2023
-
10:22
-
09:51
-
09:22
-
08:51
-
08:23
- 9 августа 2023
-
20:55
-
20:22
-
19:54
-
19:19
-
18:59
-
18:44
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:12
-
16:54
-
16:36
-
16:16
-
15:51
-
15:21
-
15:02
-
15:00
-
13:54
-
13:22
-
13:05
-
12:53
-
12:22
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:51
Партнерский контент