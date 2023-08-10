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Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет с русской озвучкой

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет с русской озвучкой
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9 августа Activision выпустила первый сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 — третьей части перезапущенной подсерии шутеров. Вместе с этим издательство открыло страницу игры в Steam — на ней указано, что проект получит полную русскую локализацию с озвучкой и субтитрами.

Фото: Steam

Таким образом, Activision продолжает переводить и озвучивать свои проекты на русский язык: ранее локализацию также получили Overwatch 2 и Diablo 4.

Все детали следующей части серии авторы раскроют 17 августа в Warzone с помощью специального события. В этот же день разработчики обещают сообщить множество новых деталей шутера.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 должен состояться на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.

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