У трейлера Red Dead Redemption больше 120 тыс. дизлайков — игроки негодуют

7 августа Rockstar Games представила переиздание Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch. Незадолго до анонса в Сети ходили слухи о полноценном ремастере для современных платформ, однако вместо этого авторы выпустят обычный порт без улучшения графики, увеличения частоты кадров и мультиплеера по цене в $ 50.

Игроки такой подход издателя не оценили — они начали массово атаковать анонсирующий трейлер дизлайками. Всего за двое суток пользователи поставили больше 121 тыс. оценок «Не нравится» при 36 тыс. лайков — это одно из худших соотношений в истории роликов Rockstar Games.

Фото: YouTube

В комментариях пользователи продолжают обвинять Rockstar в жадности, лени и «самом разочаровывающем анонсе» 2023 года. Впрочем, издательство Take-Two, кажется, не переживает на эту тему. Ранее глава компании Штраус Зельник назвал переиздание «достойным предложением» для игроков.

Переиздание Red Dead Redemption выйдет 17 августа на Switch и PS4 на русском языке — игра также будет доступна на PS5 через технологию обратной совместимости.