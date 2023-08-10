Турецкий игрок подписался на PS Plus Deluxe до 2050 года

Пользователь Reddit под ником BassInternational550 поделился уникальной историей: его турецкий знакомый приобрёл подписку PlayStation Plus Deluxe до 2050 года. Таким образом пользователь хочет сэкономить деньги в случае повышения цены на подписку — ранее Sony и издатели уже подняли стоимость некоторых игр.
Фото: Reddit
Стоимость годовой подписки PS Plus Deluxe в Турции составляет 460 лир. Получается, что за грядущие 27 лет игрок заплатил 12420 лир — около 44 тысяч рублей.
В комментариях на Reddit пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что турецкий геймер поступил верно, ведь рано или поздно Sony поднимет цену на подписку в стране. Другие же назвали его поступок опрометчивым, ведь далеко не факт, что сервис просуществует ещё столько лет.
- 10 августа 2023
-
11:51
-
11:22
-
10:50
-
10:22
-
09:51
-
09:22
-
08:51
-
08:23
- 9 августа 2023
-
20:55
-
20:22
-
19:54
-
19:19
-
18:59
-
18:44
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:12
-
16:54
-
16:36
-
16:16
-
15:51
-
15:21
-
15:02
-
15:00
-
13:54
-
13:22
-
13:05
-
12:53
-
12:22
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:22