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В Mortal Kombat 1 появится режим «Вторжения» — авторы о нём не рассказывали

В Mortal Kombat 1 появится режим «Вторжения» — авторы о нём не рассказывали
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Пользователь Reddit под ником DeffersonCamargo опубликовал изображение бразильской коробочной версии Mortal Kombat 1. На нём можно увидеть описание файтинга, а также упоминание некоего одиночного режима «Вторжения» — в нём игроки смогут путешествовать по «королевствам Mortal Kombat в разных сезонах».

Фото: Reddit

Игроки сразу же заподозрили, что режим будет как-то связан с боевым пропуском — создатель франшизы Эд Бун сообщал о том, что в игре не будет сервисных моделей поддержки. Авторы ничего не рассказывали о «Вторжениях» — возможно, всеми деталями разработчики поделятся в ближайшее время.

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.

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