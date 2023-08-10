Sony пообещала выпустить продолжение фильма «Анчартед: На картах не значится»
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Продюсер Sony Pictures Чарльз Ровен дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором в том числе обсудил будущее экранизации серии Uncharted. Топ-менеджер заявил, что лента с Томом Холландом оправдала финансовые ожидания студии и очень понравилась зрителям, поэтому вторая часть не заставит себя ждать.
Фанатам фильм очень понравился, он понравился даже тем, кто ничего не знал о серии игр. Так что мы обязательно возьмёмся за продолжение.
«Анчартед: На картах не значится» вышел в феврале 2022 года и рассказывал историю искателя приключений Нейтана Дрейка. Картина собрала в мировом прокате $ 407 млн, став одним из самых кассовых фильмов по мотивам видеоигр в истории. Главную роль в ленте исполнил Том Холланд (Человек-паук из фильмов Marvel), а поставил картину Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).
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