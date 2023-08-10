Сервис Disney+ готовит серьёзные меры против совместных аккаунтов
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Глава Disney Боб Айгер заявил, что уже в 2024 году сервис Disney+ претерпит серьёзные изменения. Компания начнёт бороться с пользователями, которые используют один аккаунт из разных мест. Сейчас в корпорации изучают, какие именно меры могут быть предприняты в борьбе с подобными юзерами.
Ранее такую политику ввёл Netflix — сервис стал предлагать пользователям из других мест оформить собственный аккаунт или доплачивать $ 8 за каждого нового участника профиля. Интересно, что это принесло свои плоды: после этого общая аудитория онлайн-кинотеатра выросла на 6 млн человек.
В октябре в Disney+ также поднимется цена на премиум-подписку: с $ 12 до $ 14. Это будет уже второе повышение стоимости сервиса за 2023 год.
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