Сервис Disney+ готовит серьёзные меры против совместных аккаунтов

Глава Disney Боб Айгер заявил, что уже в 2024 году сервис Disney+ претерпит серьёзные изменения. Компания начнёт бороться с пользователями, которые используют один аккаунт из разных мест. Сейчас в корпорации изучают, какие именно меры могут быть предприняты в борьбе с подобными юзерами.

Ранее такую политику ввёл Netflix — сервис стал предлагать пользователям из других мест оформить собственный аккаунт или доплачивать $ 8 за каждого нового участника профиля. Интересно, что это принесло свои плоды: после этого общая аудитория онлайн-кинотеатра выросла на 6 млн человек.

В октябре в Disney+ также поднимется цена на премиум-подписку: с $ 12 до $ 14. Это будет уже второе повышение стоимости сервиса за 2023 год.