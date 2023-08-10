Disney убрала «Дэдпула 3» из списка релизов — фильм могут перенести

Журналисты издания The Direct обратили внимание, что компания Disney убрала «Дэдпул 3» из списка предстоящих релизов. Ранее премьера фильма должна была состояться 3 мая 2024 года.

Вероятно, Marvel сделала это из-за того, что 14 июля была вынуждена приостановить съёмки «Дэдпула 3» — виной тому стала забастовка Гильдии актёров США. В документе Disney оставила отметку, что обновлённый список релизов ещё может измениться.

По словам Райана Рейнольдса, «Дэдпул 3» будет точно таким же фильмом для взрослых, как и первые два. Единственное отличие от предыдущих картин: Marvel очень серьёзно относится к утечкам, поэтому Каран Сони, исполнитель роли Допиндера, до последнего не получал свой сценарий.

Ранее в Сети появились свежие кадры со съёмок ленты. Новая дата выхода «Дэдпула 3» пока не раскрывается.