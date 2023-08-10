Писатель Дэн Экерман подал в суд на авторов фильма «Тетрис»

Писатель и главный редактор сайта Gizmodo Дэн Экерман подал иск в суд Манхэттена на Apple Original, Tetris Co. и сценариста Ноя Пинка. Экерман заявил, что сюжет фильма «Тетрис» сплагиачен и основан на его книге 2016 года «Эффект Тетриса: Игра, которая загипнотизировала мир».
Писатель рассказал, что отправлял в Tetris Co. экземпляр своей книги для обсуждения киноадаптации. В ответном письме компания дала понять, что отказывается от сотрудничества. Также она пригрозила судом, если Дэн Экерман решит самостоятельно заняться экранизацией.
В иске главный редактор указал, что авторы «Тетриса» свободно использовали несколько глав и событий из его книги. За это писатель хочет получить 6% от бюджета фильма (то есть приблизительно $ 4,8 млн) и $ 150 тыс. в качестве компенсации.
Премьера картины «Тетрис» состоялась 15 марта в сервисе Apple TV+.
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