Писатель Дэн Экерман подал в суд на авторов фильма «Тетрис»

Писатель и главный редактор сайта Gizmodo Дэн Экерман подал иск в суд Манхэттена на Apple Original, Tetris Co. и сценариста Ноя Пинка. Экерман заявил, что сюжет фильма «Тетрис» сплагиачен и основан на его книге 2016 года «Эффект Тетриса: Игра, которая загипнотизировала мир».

Писатель рассказал, что отправлял в Tetris Co. экземпляр своей книги для обсуждения киноадаптации. В ответном письме компания дала понять, что отказывается от сотрудничества. Также она пригрозила судом, если Дэн Экерман решит самостоятельно заняться экранизацией.

В иске главный редактор указал, что авторы «Тетриса» свободно использовали несколько глав и событий из его книги. За это писатель хочет получить 6% от бюджета фильма (то есть приблизительно $ 4,8 млн) и $ 150 тыс. в качестве компенсации.

Премьера картины «Тетрис» состоялась 15 марта в сервисе Apple TV+.