На Xbox стартовала предзагрузка Armored Core 6

Журналист Idle Sloth сообщил в «Твиттере», что на консолях Xbox стартовала предзагрузка Armored Core 6 — за две недели до релиза. На Series X игра занимает 53 ГБ.

Фото: IdleSloth84_

Владельцы PlayStation смогут предварительно установить экшен на свои системы только 23 августа. Информацию про ПК разработчики из From Software пока не раскрывают.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров. На прошлой неделе стало известно, что тайтл будут защищать сразу две антипиратские системы: Easy Anti-Cheat и Arxan.