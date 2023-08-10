Босс Кабан и расширение «Города» — детали нового патча Escape from Tarkov

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Разработчики реалистичного шутера Escape from Tarkov из Battlestate Games выпустили для игры свежий патч. Также студия опубликовала трейлер, в котором показала нововведения.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

Главные изменения апдейта 0.13.5:

Расширена локация «Город»

Добавлен босс Кабан

Переработан интерфейс экранов торговли, квестов и услуг Барахольщика

Добавлено новон оружие: винтовки СВТ-40 и АВТ-40, штурмовая винтовка АК-12, ручные пулемёты ПКМ и ПКП, обрез Рыжего, а также переработаны пистолеты ПМ и ПБ

Теперь с определенным шансом на локациях можно встретить координированную группу Диких

Добавлена возможность сохранять пресеты снаряжения и его быстрой экипировки

В Убежище появился новый модуль «Оружейный Стенд» с тремя уровнями прокачки

Быстрая смена на оружие в кобуре

Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке. Ещё до 13 августа на все издания шутера действует скидка 15%.