Босс Кабан и расширение «Города» — детали нового патча Escape from Tarkov
Поделиться
Разработчики реалистичного шутера Escape from Tarkov из Battlestate Games выпустили для игры свежий патч. Также студия опубликовала трейлер, в котором показала нововведения.
Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.
Главные изменения апдейта 0.13.5:
- Расширена локация «Город»
- Добавлен босс Кабан
- Переработан интерфейс экранов торговли, квестов и услуг Барахольщика
- Добавлено новон оружие: винтовки СВТ-40 и АВТ-40, штурмовая винтовка АК-12, ручные пулемёты ПКМ и ПКП, обрез Рыжего, а также переработаны пистолеты ПМ и ПБ
- Теперь с определенным шансом на локациях можно встретить координированную группу Диких
- Добавлена возможность сохранять пресеты снаряжения и его быстрой экипировки
- В Убежище появился новый модуль «Оружейный Стенд» с тремя уровнями прокачки
- Быстрая смена на оружие в кобуре
Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке. Ещё до 13 августа на все издания шутера действует скидка 15%.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2023
-
16:38
-
16:24
-
15:55
-
15:35
-
15:09
-
14:30
-
13:57
-
13:21
-
12:53
-
12:22
-
11:51
-
11:22
-
10:50
-
10:22
-
09:51
-
09:22
-
08:51
-
08:23
- 9 августа 2023
-
20:55
-
20:22
-
19:54
-
19:19
-
18:59
-
18:44
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
17:43
-
17:12
-
16:54
-
16:36
-
16:16
-
15:51
-
15:21
-
15:02
Партнерский контент