Раскрыта новая дата проведения «Эмми 2023» — 15 января

В конце июля стало известно, что важное мероприятие в мире кино «Эмми 2023» перенесли из-за забастовок сценаристов и актёров. Тогда новую дату не называли, однако сегодня Американская телевизионная академия наконец-то её раскрыла — 15 января.

Примечательно, что это первый случай, когда вручение премии «Эмми» было отложено, с 2001 года. Тогда мероприятие было перенесено из-за теракта 11 сентября и вторжения армии США в Афганистан.

Видимо, более ранние даты не рассматривались, поскольку в ближайшее время новых переговоров между ассоциацией продюсеров и гильдиями (сценаристов и актёров) не предвидится. Хоть «Эмми 2023» и проведут в зимний сезон, вручать награду будут за тот, который длился с июня 2022 по май 2023 года.