«Самая красивая экшен-RPG» — главное из превью Lords of the Fallen

Журналисты зарубежных изданий Polygon и GameSpot смогли опробовать соулс-лайк Lords of the Fallen и поделились своими впечатлениями от тайтла. Своё мнение они сформировали на основе нескольких часов, проведённых в игре.

Все обозреватели в один голос сказали, что Lords of the Fallen получилась невероятно красивой. Один автор даже заявил, что если после выхода тайтл будет стабильно работать, то он заслуженно получит звание самой красивой экшен-RPG.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bandai Namco Games.

Сами обозреватели на производительность пресс-версии не жаловались. Также по механикам Lords of the Fallen сравнивают с Dark Souls 3 и Elden Ring, правда, по словам некоторых, до их уровня тайтл немного не дотянул. Дизайн игрового мира даже сравнили с серией Diablo.

Ещё журналисты похвалили реализацию магии — её крайне удобно использовать в бою. В пресс-версии было доступно сражение с одним из боссов. Им авторы материалов тоже остались довольны, отметив, что поединок получился в меру сложным и запоминающимся.

Помимо этого, рассказали и об уникальной механике волшебного фонаря. С его помощью можно перемещаться между миром живых и мёртвых. К примеру, в первом измерении есть такие труднодоступные места, до которых можно добраться только с помощью перемещения во второе.

Разработчики поделились с журналистами, что Lords of the Fallen будет примерно в 5-6 раз больше оригинала. Напомним, на прохождение первой части у игрока уходило в среднем 15 часов.

Lords of the Fallen выйдет 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.