Вышел трейлер «Графа» — фильма о бессмертном вампире-диктаторе

Компания Netlix опубликовала дебютный трейлер «Графа» — фильма о бессмертном вампире-диктаторе. Главным действующим лицом картины выступит бывший чилийский президент Аугусто Пиночет, который правил страной больше 25 лет.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету фильма Пиночет предстанет в образе 250-летнего вампира, изнурённого болезнями и семейными конфликтами. В конце концов диктатор решает отойти от дел и умереть, когда обнаруживает, что он вошёл в историю не той личностью, какой хотел.

Режиссёром и соавтором сценария фильма стал Пабло Ларраин («Джеки», «История Лизи»). В актёрский состав вошли Хайме Вадель, Паула Лухзингер, Глория Мюнхмайер и Альфредо Кастро.

«Графа» покажут на Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 30 августа по 9 сентября 2023 года. Премьера картины в сервисе Netflix состоится 15 сентября.