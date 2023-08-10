Вышел трейлер «Графа» — фильма о бессмертном вампире-диктаторе

Компания Netlix опубликовала дебютный трейлер «Графа» — фильма о бессмертном вампире-диктаторе. Главным действующим лицом картины выступит бывший чилийский президент Аугусто Пиночет, который правил страной больше 25 лет.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
По сюжету фильма Пиночет предстанет в образе 250-летнего вампира, изнурённого болезнями и семейными конфликтами. В конце концов диктатор решает отойти от дел и умереть, когда обнаруживает, что он вошёл в историю не той личностью, какой хотел.
Режиссёром и соавтором сценария фильма стал Пабло Ларраин («Джеки», «История Лизи»). В актёрский состав вошли Хайме Вадель, Паула Лухзингер, Глория Мюнхмайер и Альфредо Кастро.
«Графа» покажут на Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 30 августа по 9 сентября 2023 года. Премьера картины в сервисе Netflix состоится 15 сентября.
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