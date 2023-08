В Epic Games Store подарят игру «Чёрная книга» от российских авторов

10 августа в Epic Games Store стартовала новая раздача. Игроки могут бесплатно забрать себе на аккаунт глобальную стратегию Europa Universalis IV и симулятор Orwell: Keeping an Eye on You по мотивам произведения «1984» Джорджа Оруэлла.

Раздача продлится до 17 августа, 18:00 мск.

Фото: Epic Games

Также на следующей неделе в цифровом магазине геймерам подарят карточную RPG «Чёрная книга» от российских авторов и платформер-головоломку Dodo Peak. Акция продлится с 17 по 24 августа.

«Чёрная книга» вышла в августе 2021 года. Авторы соединили в ней карточную RPG и классическую приключенческую игру, а сеттинг был вдохновлён сказаниями и легендами Пермского края. В центре сюжета — история молодой колдуньи, которая борется за спасение своего погибшего возлюбленного.