Вышел ремастер Quake 2 с дополнением и наборами миссий

В рамках мероприятия QuakeCon 2023 студии Bethesda и id Software представили ремастер Quake 2. Как и в случае с первой частью, после анонса игру сразу выпустили на всех актуальных платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.

Главные нововведения:

Поддержка 4К и ультрашироких экранов

Улучшенное освещение, анимации, текстуры и ИИ врагов.

Кооператив до четырёх человек

Кроссплей

Матчи с поддержкой 16 человек в сессии

Управление при помощи гироскопа

Помимо этого, за покупку обновлённой версии шутера игрокам дают расширение Call of the Machine, Quake 2 (версия для Nintendo 64), а также наборы миссий The Reckoning и Ground Zero.

Ремастер Quake 2 доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Тайтл уже можно скачать из каталога Game Pass.