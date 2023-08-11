Warner Bros. не работает над «Чудо-женщиной 3» — Variety

В начале августа Галь Гадот заявила, что вернётся к роли Чудо-женщины в новой киновселенной DC. Чуть позже актриса подтвердила, что встречалась с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном — они якобы пообещали ей, что она продолжит играть роль воительницы в грядущих кинокомиксах.
Как сообщают источники издания Variety, «Чудо-женщина 3» сейчас не находится в разработке. Это не значит, что компания отказалась от услуг Гадот, однако намекает на то, что она явно не находится в приоритете у продюсеров новой киновселенной DC.
Инсайдеры также отмечают, что ничего серьёзного с девушкой не обсуждалось. Сейчас Ганн и Сафран сфокусированы на тех проектах, которые они представили в начале года. Первым фильмом новой киновселенной станет «Супермен: Наследие», выход которого запланирован на 11 июля 2025 года.
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