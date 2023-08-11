В турецком PS Store стартовали предзаказы Mortal Kombat 1

В ночь на 11 августа Warner Bros. наконец открыла предзаказы Mortal Kombat 1 в турецком PlayStation Store, где в последнее время покупают игры россияне. Издатель установил базовый ценник в 1399 лир — по нынешнему курсу это примерно 5000 рублей. За расширенное издание с ранним доступом и первым паком бойцов придётся отдать уже 1999 лир — около 7200 рублей.

Фото: PlayStation Store

Интересно, что в турецком Steam предзаказы Mortal Kombat 1 всё ещё не открыты. Возможно, авторы откроют их до конца этой недели.

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.