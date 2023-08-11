Коммандера Завалу в Destiny 2 озвучит Кит Дэвид — голос Андерсона из Mass Effect

Bungie объявила, что нашла нового актёра на роль коммандера Завалы. Теперь роль персонажа исполнит американский актёр Кит Дэвид. Он известен прежде всего по фильмам «Нечто» и «Взвод», а также по озвучке капитана Дэвида Андерсона в серии Mass Effect.

Продолжать дело Лэнса Реддика в образе Завалы — это честь для меня. Лэнсу удалось чудесным образом передать принципиальность и чувство чести этого персонажа. И я постараюсь сделать то же самое.

Голос Кита Дэвида в роли коммандера Завалы можно будет услышать в дополнении The Final Shape, которое запланировано на 2024 год. Судя по всему, актёр уже приступил к работе над своим новым героем.

О смерти Лэнса Реддика стало известно 17 марта. СМИ сообщили, что актёра не стало из-за сердечно-сосудистого заболевания.