Игрок сломал Baldur's Gate 3, выучив слишком много заклинаний

Пользователь Reddit под ником Yourigath поделился историей своего персонажа в Baldur's Gate 3. Игрок так старался изучить все заклинания для своего волшебника, что буквально сломал игру — оказалось, что он выучил все доступные заклинания на десятом уровне героя.

На экране повышения уровня пользователь так и не смог выбрать новые спеллы, которые требуются для прокачки. Дело в том, что он изучил их другим способом — с помощью системы свитков. Она позволяет приобретать новые заклинания без повышения уровня. Таким образом, игра не разрешала персонажу повысить уровень, ведь игрок не выполнил обязательные действия.

Фото: Reddit

Как рассказал Yourigath, разрешить ситуацию ему удалось только с помощью мода, который позволяет использовать заклинания как ритуалы. После удаления модификации пользователь смог выучить заклинания заново и продолжить игру.

Геймер уже отправил сообщение о серьёзном баге студии Larian и надеется, что авторы исправят ошибку в ближайших патчах.