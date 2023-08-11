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Игрок сломал Baldur's Gate 3, выучив слишком много заклинаний

Игрок сломал Baldur's Gate 3, выучив слишком много заклинаний
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Пользователь Reddit под ником Yourigath поделился историей своего персонажа в Baldur's Gate 3. Игрок так старался изучить все заклинания для своего волшебника, что буквально сломал игру — оказалось, что он выучил все доступные заклинания на десятом уровне героя.

На экране повышения уровня пользователь так и не смог выбрать новые спеллы, которые требуются для прокачки. Дело в том, что он изучил их другим способом — с помощью системы свитков. Она позволяет приобретать новые заклинания без повышения уровня. Таким образом, игра не разрешала персонажу повысить уровень, ведь игрок не выполнил обязательные действия.

Фото: Reddit

Как рассказал Yourigath, разрешить ситуацию ему удалось только с помощью мода, который позволяет использовать заклинания как ритуалы. После удаления модификации пользователь смог выучить заклинания заново и продолжить игру.

Геймер уже отправил сообщение о серьёзном баге студии Larian и надеется, что авторы исправят ошибку в ближайших патчах.

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