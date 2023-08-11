Игрок сломал Baldur's Gate 3, выучив слишком много заклинаний

Пользователь Reddit под ником Yourigath поделился историей своего персонажа в Baldur's Gate 3. Игрок так старался изучить все заклинания для своего волшебника, что буквально сломал игру — оказалось, что он выучил все доступные заклинания на десятом уровне героя.
На экране повышения уровня пользователь так и не смог выбрать новые спеллы, которые требуются для прокачки. Дело в том, что он изучил их другим способом — с помощью системы свитков. Она позволяет приобретать новые заклинания без повышения уровня. Таким образом, игра не разрешала персонажу повысить уровень, ведь игрок не выполнил обязательные действия.
Фото: Reddit
Как рассказал Yourigath, разрешить ситуацию ему удалось только с помощью мода, который позволяет использовать заклинания как ритуалы. После удаления модификации пользователь смог выучить заклинания заново и продолжить игру.
Геймер уже отправил сообщение о серьёзном баге студии Larian и надеется, что авторы исправят ошибку в ближайших патчах.
- 11 августа 2023
-
12:21
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:52
-
09:20
-
08:51
-
08:22
- 10 августа 2023
-
21:58
-
20:36
-
19:35
-
18:49
-
18:23
-
18:04
-
17:42
-
16:55
-
16:38
-
16:24
-
15:55
-
15:35
-
15:09
-
14:30
-
13:57
-
13:21
-
12:53
-
12:22
-
11:51
-
11:22
-
10:50
-
10:22
-
09:51
-
09:22
-
08:51
-
08:23