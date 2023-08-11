Сериал по мотивам «Падения дома Ашеров» Эдгара По выйдет в октябре — первые кадры

Netflix поделился первыми кадрами из «Падения дома Ашеров» — сериала от создателя «Полуночной мессы» Майка Флэнегана. Шоу, основанное на рассказе Эдгара Аллана По, выйдет в онлайн-кинотеатре уже 12 октября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

События «Падения дома Ашеров» развернутся в XXI веке и расскажут о членах богатого семейства, которые руководят прибыльной корпорацией Fortunato Pharmaceuticals. Однажды наследники династии внезапно начинают погибать от рук загадочной женщины, связанной с их предками.

Главные роли в «Падении дома Ашеров» исполнили Брюс Гринвуд («Я, Робот»), Карла Гуджино («Хранители»), Мэри МакДоннелл («Звёздный крейсер Галактика») и Марк Хэмилл («Звёздные войны»). Шоураннером выступает Майк Флэнеган, создатель сериала «Призрака дома на холме» и фильма «Доктор Сон».

Кадры из сериала

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix