Сериал по мотивам «Падения дома Ашеров» Эдгара По выйдет в октябре — первые кадры

Netflix поделился первыми кадрами из «Падения дома Ашеров» — сериала от создателя «Полуночной мессы» Майка Флэнегана. Шоу, основанное на рассказе Эдгара Аллана По, выйдет в онлайн-кинотеатре уже 12 октября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.
События «Падения дома Ашеров» развернутся в XXI веке и расскажут о членах богатого семейства, которые руководят прибыльной корпорацией Fortunato Pharmaceuticals. Однажды наследники династии внезапно начинают погибать от рук загадочной женщины, связанной с их предками.
Главные роли в «Падении дома Ашеров» исполнили Брюс Гринвуд («Я, Робот»), Карла Гуджино («Хранители»), Мэри МакДоннелл («Звёздный крейсер Галактика») и Марк Хэмилл («Звёздные войны»). Шоураннером выступает Майк Флэнеган, создатель сериала «Призрака дома на холме» и фильма «Доктор Сон».
Кадры из сериала
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
- 11 августа 2023
-
12:21
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:52
-
09:20
-
08:51
-
08:22
- 10 августа 2023
-
21:58
-
20:36
-
19:35
-
18:49
-
18:23
-
18:04
-
17:42
-
16:55
-
16:38
-
16:24
-
15:55
-
15:35
-
15:09
-
14:30
-
13:57
-
13:21
-
12:53
-
12:22
-
11:51
-
11:22
-
10:50
-
10:22
-
09:51
-
09:22
-
08:51
-
08:23