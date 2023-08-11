Вышел тизер «Дома Ли» — первого аниме про Брюса Ли

Компания Bruce Lee Entertainment выпустила первый тизер аниме-сериала House Of Lee («Дом Ли»), посвящённое приключением культового актёра и мастера боевых искусств Брюса Ли. Первый большой трейлер покажут вместе с премьерой 4К-переиздания «Выхода Дракона», который выйдет в кинотеатрах уже 13 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Bruce Lee. Права на видео принадлежат Bruce Lee Entertainment

Авторы «Дома Ли» описывают аниме как сериал в жанре экшен, в котором легендарный Брюс Ли собирает команду воинов-драконов, чтобы не дать миру погрузиться во тьму. Отмечается, что шоу вдохновлено знаменитой цитатой Брюса Ли: «Те, кто не осознаёт, что ходят во тьме, никогда не будут искать света».

Премьера «Дома Ли» запланирована на 2024 год. Сколько эпизодов войдёт в первый сезон аниме, пока неизвестно.